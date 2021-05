Esclusivo TPI – Il nuovo conduttore di X Factor sarà Ludovico Tersigni: è lui il dopo-Cattelan

Come anticipato a TPI da fonti interne sarà l’attore Ludovico Tersigni il nuovo conduttore di X-Factor al posto di Alessandro Cattelan. Dopo dieci anni il talent show di Sky avrà un nuovo volto alla conduzione. Alessandro Cattelan, storico presentatore di X Factor, ha infatti deciso di cambiare aria, e nel prossimo autunno debutterà in Rai con un programma dedicato ai quarantenni. Per Cattelan inoltre è in cantiere un nuovo progetto su Netflix, un docushow dal titolo Una semplice domanda.

Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor

Classe 1995, l’attore Ludovico Tersigni è nato a Nettuno l’8 agosto. Conosciuto per il suo recente ruolo in “Summertime”, serie tv di Netflix ispirata al romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo, Ludovico Tersigni ha fatto molto parlare di sé anche dopo la serie “Skam Italia”, sempre firmata Netflix.

Il 25enne ha recitato anche in “L’estate addosso“, film diretto da Gabriele Muccino, e in “Slam – Tutto per una ragazza“, pellicola presentata al Torino Film Festival. Dal 2015 in poi Ludovico Tersigni è uno degli attori della fortunata serie “Tutto può succedere” interpretando il personaggio di Stefano Privitera. Il giovane è anche il nipote di Diego Bianchi, meglio noto come Zoro, conduttore di Propaganda Live.