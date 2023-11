Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin a Tu si que vales

Prima dell’inizio della finale di Tu si que vales, il programma d’intrattenimento in onda su Canale 5 nella serata di sabato 18 novembre, Luciana Littizzetto, a nome di tutto il cast, ha voluto ricordare Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, tuttora ricercato per l’omicidio.

Un messaggio importante, un pensiero per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini! pic.twitter.com/hkSIqDmxTl — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 18, 2023

“Volevo dare un bacio alla famiglia di Giulia e alla sorella. E volevo anche ricordare che, qualche ora prima, è stata uccisa anche un’altra donna, una dottoressa di 67 anni. Quattro giorni fa, è morta Patrizia, strangolata” ha affermato Luciana Littizzetto.

“Giulia è la vittima 105 di quest’anno. Il 2023 ha avuto più vittime del 2023. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà: questa cosa, nel 2024, non può più essere accettata” ha concluso la comica e conduttrice.