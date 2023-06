Ieri sera, martedì 27 giugno, è andato in scena per il secondo anno consecutivo il concerto evento LoveMi ideato da Fedez. Tantissimi artisti italiani si sono esibiti sul palco in una Piazza Duomo gremita di persone: a condurre l’evento Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Quando è arrivato il momento di far ballare il pubblico con “La dolce vita”, la hit della scorsa estate, il rapper ha presentato i suoi colleghi Mara Sattei e Tananai descrivendoli come i “pochi amici che mi sono rimasti”. Dopo la lite non risolta con Luis Sal, Fedez aveva confessato che alla base della lunga serie di rapporti interrotti c’è un carattere complesso che spesso lo spinge ad allontanare le persone.

Pochi giorni fa il rapper, al podcast TalkInk, ha raccontato di avere un carattere molto impulsivo che lo ha portato, spesso, a far allontanare le persone da sé. Prima J-Ax, poi Rovazzi, ora Luis Sal. Con tutti i suoi cari amici Fedez ha litigato duramente fino a interrompere ogni rapporto. Mentre con i primi due, a distanza di anni, avrebbe ritrovato la pace, con Luis Sal la lite non sarebbe affatto risolta.