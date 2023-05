Qualche settimana fa con un post sui social Loredana Bertè aveva annunciato la sospensione delle date del suo tour per i prossimi mesi perché si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Dallo staff della cantante non era stato reso noto il motivo dell’operazione, definita urgente. Così molti fan si sono preoccupati per le condizioni di salute dell’artista.

A fare chiarezza ci pensa però oggi la sorella Leda: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”, ha raccontato a DiPiù. L’intervento sarebbe andato bene e Loredana in questo momento si starebbe rimettendo in sesto: l’artista non è mai stata in pericolo di vita.

Insomma, il peggio sembra essere alle spalle. Leda, i cui rapporto con la sorella non sono idilliaci, ha riferito di aver parlato con l’assistente di Loredana, che le ha assicurato che la cantante non è in pericolo di vita e che non lo è mai stata. Bocca cucita invece sui dettagli relativi al tipo di problema che ha costretto l’artista a questa operazione d’urgenza.

Le due sorelle d’altronde non hanno un rapporto molto stretto: “Non ci parliamo da un po’ di tempo – ha aggiunto Leda – Non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no”. E ancora: “Loredana ha la sua vita, i miei telefoni ce li ha e quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e tutto sommato lascio vivere la vita come uno vuole. Ci sentiamo o non ci sentiamo, lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perché è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa. Ma questo è un discorso fra me e lei che rimane a quattr’occhi. Sono cose abbastanza personali”.

Nel post su Instagram con il quale qualche settimana fa si annunciava lo stop momentaneo ai concerti si leggeva: “L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”.