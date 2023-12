Svelato il cast di Lol 4: ecco chi sono i concorrenti della nuova edizione del game show

Svelato il cast di Lol 4, i concorrenti della nuova edizione del game show

Con un video sui social, Amazon Prime ha svelato il cast della nuova edizione di Lol, il game show italiano giunto alla quarta edizione.

I concorrenti che prenderanno parte al programma sono dieci, nove sono personaggi famosi mentre il decimo nome sarà il vincitore di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro prossimamente in onda su Amazon Prime.

Non è stata ancora rilasciata una data di messa in onda ma è probabile, visto le edizioni precedenti, che il programma venga rilasciato sulla piattaforma streaming a marzo 2025.

I concorrenti di Lol 4

Diego Abatantuono

Edoardo Ferrario

Angela Finocchiaro

Maurizio Lastrico

Aurora Leone

Lucia Ocone

Giorgio Panariello

Claudio Santamaria

Rocco Tanica

Il format

I concorrenti dovranno trascorrere in una sala sei ore durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di “sgamare” chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi. In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta.