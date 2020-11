Linus vittima di truffa digitale denuncia via social: “Di fessi come me ce ne sono tanti”

Linus, la denuncia: “Sono stato vittima di una truffa bancaria online, mi hanno rubato 5.000 euro”

Linus, il direttore di Radio Deejay, ha raccontato di essere stato vittima di una truffa bancaria online di 5.000 euro e ha voluto spiegare quanto accaduto sui social per arrivare a più persone possibile perché, a suo dire, “di fessi come me ce ne sono tantissimi”.

Linus ha spiegato: “Mi arriva un sms dalla banca che mi dice che sono stati notati movimenti anomali. Controllo il mio account e non c’è nulla, per fortuna. Poi mi chiama un gentilissimo funzionario che mi chiede se ho fatto qualcosa con riferimento Lugano. Mi viene in mente Roberto Ferrari ma per una volta non c’entra nulla, quindi no. Allora il tipo al telefono con grande pazienza mi spiega che sono stati fatti quattro bonifici dal mio conto e che bisogna bloccarli”.

Non riscontrando nulla di particolarmente anomalo, Linus procede: “Parte tutto un giro di sms con codici da inserire che dura almeno 45 minuti. Dopodiché sparisce. Apro l’home banking e ci sono due prelievi da 2500 euro l’uno. Fottuto! Questa volta finalmente chiamo io la banca e con imbarazzo mi dicono una cosa che è la vera morale della favola: la Banca non chiama mai. Al massimo vi può chiamare la vostra persona di riferimento. Non rispondete mai ad sms e mail, soprattutto non aprite gli allegati”. Per fortuna, Linus spiega di essere riuscito a recuperare il denaro sottratto con l’inganno.

