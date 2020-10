Anche Lillo Petrolo, noto comico del duo Lillo&Greg, è risultato positivo al Covid. A rivelarlo è lo stesso attore, durante un collegamento via webcam nel corso del Festival del cinema di Salerno, Linea d’Ombra. “Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito che ha una forza devastante”.

″È una cosa che dura venti giorni” – ha aggiunto Lillo – “con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia; è un’influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una ‘stron*ata’, non la rifarei, anche perché a causa di questa ‘stron*ata’ me lo sono preso”. Attualmente il comico si trova ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma. Lillo Petrolo lancia poi un appello: “Mai abbassare la guardia: il virus c’è e mena forte! Ve lo assicuro! Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante”.

Il comico ha infine rivelato: “Non è successo al cinema”, dice Lillo a proposito del suo contagio, “il cinema rispettando le regole è un posto molto sicuro. C’è una distanza calcolata tra le persone, bisogna indossare la mascherine per tutta la proiezione. Ma se ti va di vedere un film al cinema lo puoi fare veramente senza alcun tipo di pericolo”.

