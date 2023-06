Levante torna mora e risponde alle critiche degli hater | VIDEO

Nell’annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, la cantante Levante ha ironizzato sul suo cambio di look in occasione del Festival di Sanremo 2023 replicando alle accuse degli hater.

L’interprete, infatti, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram si mostra nuovamente mora, dopo aver abbandonato quel biondo che tanto era stato criticato dai follower.

Nel filmato, in cui viene annunciata l’uscita per il 23 giugno del suo nuovo brano, Canzone d’estate, sono protagonisti molti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che ironizzano sul cambio look.

Da Fiorello, che in siciliano dice “non ti si poteva guardare”, ad Amadeus che afferma: “Ma proprio da me a Sanremo dovevi venire bionda?”.

E ancora, Colapesce e Di Martino, i quali sottolineano che “il problema non sono i capelli, ma le sopracciglia”, mentre Linus esclama: “Una finta bionda mai a Radio Deejay”.

“Torno mo…” scrive Levante nella didascalia del video, giocando sulla parola “mora”. La frase completa, infatti, è in realtà “Torno molto presto” annunciando per l’appunto la data d’uscita del suo nuovo singolo.