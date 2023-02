Lazza raggiunge un nuovo record e si scusa con Vasco Rossi: “Non era mai successo prima”

Un successo ormai da record. Dopo il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo, Lazza è riuscito a centrare un primato storico con il suo ultimo album, “Sirio”.

Il suo terzo disco, che contiene anche il successo “Cenere”, è tornato alla testa della classifica degli album più venduti per la ventesima settimana non consecutiva, superando così il record stabilito da Vasco Rossi nel 2011.

Non era mai successo prima nella storia della musica Italiana. Va bene, va bene. Ci vediamo in tour”, ha commentato il cantante, che festeggia anche il primo posto nella classifica dei singoli di “Cenere”, portata sul palco dell’Ariston. “Scusami Vasco”, ha poi aggiunto il rapper milanese.

Per la 20ª volta, Sirio è #1 in FIMI. Non era mai successo prima nella storia della musica Italiana. Va béne, va béne. Ci vediamo in tour

— LAZZA (@thelazzinho) February 17, 2023