Laura Pausini non condurrà il Festival di Sanremo 2025

Laura Pausini non sarà al timone del Festival di Sanremo 2025, magari in coppia con Paola Cortellesi: la cantante, infatti, ha dichiarato che per lei sarebbe impossibile condurre la kermesse a causa dei tanti impegni.

Il nome di Laura Pausini, in tandem con Paola Cortellesi, era circolato nei giorni scorsi insieme a molti altri profili indicati per il dopo Amadeus.

Intervistata dal Corriere della Sera, prima di esibirsi davanti 20mila fan dell’Accor Arena di Parigi, la cantante ha dichiarato che Sanremo per lei sarebbe “impossibile, troppi impegni”.

“Fino a qualche anno fa, in questi momenti, ero molto più nervosa. Adesso semplicemente non vedo l’ora, la pausa della pandemia mi ha fatto stare male, ho un bisogno fisico dei concerti, farò salire gli spettatori sul palco perché devo toccarli, abbracciarli, è qualcosa che mi è mancato troppo” ha dichiarato la cantante impegnata nel tour europeo.

Una volta terminate le date nel Vecchio Continente, Laura Pausini volerà in America Latina e poi negli Stati Uniti per la data finale del suo tour, il 6 aprile al Madison Square Garden di New York.