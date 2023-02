“Negli ultimi due anni non ho fatto altro che piangere”: Laura Pausini fa 3 live nel mondo in 24 ore

New York, Madrid e Milano, tre live gratuiti in 24 ore.

È la festa speciale organizzata da Laura Pausini per celebrare 30 anni di musica: non solo una prova per “fisico, forza e voce” con cui ricordare la vittoria a Sanremo con La Solitudine nel 1993 e i tanti successi ottenuti da un lato e dall’altro Atlantico, ma anche un modo di ricompensare i “sacrifici” dei fan che l’hanno accompagnata in tutto questo tempo.

“Voi avete fatto molte pazzie per me, questa volta ho voluto fare io una pazzia per voi”, ha detto la cantante dal cuore della capitale spagnola, salutando entusiasta il pubblico presente.

Lo sprint sonoro tenuto da Pausini e la sua band è partito dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theatre di New York, allo scoccare della mezzanotte di lunedì in Italia: un live con cui l’artista ha rievocato i suoi primi passi, interpretando le canzoni più celebri del suo primo decennio di musica, come ‘Strani amori’, ‘Le cose che vivi’, ‘Un emergenza d’amore’ e ‘Tra te e il mare’.

“Negli ultimi due anni non ho fatto altro che piangere”, racconta la cantante. Dopo il Golden Globe vinto nel 2021 con Io sì (Seen) pensavo fosse finito tutto. Menomale che non ho preso l’Oscar: “Cosa c’è dopo?”, mi domandavo. Vinse H.E.R. e io sorrisi. Diane Warren (autrice delle hit di Celine Dion, degli Aerosmith e di Cher, che aveva co-firmato il brano, ndr) mi diede una gomitata e mi sussurrò: “Non c’è niente da ridere”. Non poteva capire. Questa maratona è un regalo che ho voluto fare a me stessa”.