La richiesta ai fan di Raffaella Mennoia dopo la morte di Costanzo

Raffaella Mennoia è autrice di Uomini e Donne ed una delle persone più vicine a Maria De Filippi. Un’amicizia ormai di lunga data legata non solo al rapporto professionale ma a un profondo legame sviluppato negli anni.

La 48enne era solita trascorrere anche le vacanze insieme alla famiglia Costanzo. Nel momento della morte di Maurizio, Raffaella è stata una delle persone più vicine a Maria e al figlio Gabriele. Anche durante il funerale è stata in prima fila accanto ai due.

A poche ore dal funerale Raffaella ha rotto il silenzio ed ha scritto un post su Instagram facendo una richiesta ben precisa ai follower. “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie” – le sue parole lasciate ad Instagram.

Raffaella era molto legato anche a Maurizio ed è facile immaginare che la sua morte ha colpito molto anche lei. Anche la programmazione Mediaset ha subito dei cambiamenti dopo questo tragico lutto. Tutti i programmi prodotti dalla Fascino, la società di produzione di proprietà di Maria e Maurizio sono stati sospsesi. Quindi non stanno andando in onda in questi giorni.