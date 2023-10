La malattia, il ritorno della paura, le lacrime: Fedez a tutto tondo da Fazio

«Chiedo al governo di non tagliare il bonus psicologo: sarebbe come sputare in faccia alle persone che ne hanno bisogno». Fedez, dallo studio di Che tempo che fa su Nove, ospite di Fabio Fazio, va dritto all’obiettivo e chiede al governo che si agisca per sanare un’emergenza silenziosa ma reale ed enorme del nostro Paese: la mancanza di salute mentale.

Prima di tutto Fedez porta i dati: due milioni di adolescenti soffrono di disturbi mentale (Istat), e l’Organizzazione Mondiale Sanità ha dichiarato che la seconda causa di morte tra i ragazzi e le ragazze di questa fascia d’età è il suicidio. «Questi dati sono pervenuti a chi ci governa, è un’emergenza concreta di cui nessuno parla. Io voglio dire una cosa: lo scorso governo ha stanziato 25milioni di euro per il bonus psicologo, con la nuova finanziaria l’attuale governo li ha tagliati e portati a 5 milioni di euro. Chiedo che non venga fatto».

Il cantante ha scelto di parlare di salute mentale in prima persona in una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera, subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale in seguito alle emorragie causate da due ulcere. «Una mia amica mi ha convinto a parlarne dicendo che dovevo raccontare la mia esperienza anche rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci. Dopo quell’intervista ho iniziato a capire quanto questa situazione fosse un’emergenza». Con la sua Fondazione, il rapper ha annunciato di volere aprire un centro di aggregazione che fornisce assistenza sanitaria gratuita ad adolescenti con problemi di salute mentale. «È il mio sogno», ha raccontato Fedez visibilmente emozionato. «Nel 2024 festeggeremo i 100 anni di Franco Basaglia che ha combattuto contro lo stigma della salute mentale, sarebbe un ottimo regalo per la memoria di Basaglia se questo governo facesse qualcosa per la salute mentale».

In particolare, sullo stigma della malattia, Fedez ha ricordato un episodio vissuto personalmente. «Non è sempre facile portare avanti battaglie, penso che i giornalisti abbiano una responsabilità rispetto allo stigma. A me è capitato che una giornalista mi additasse come un narcisista patologico come sinonimo di pezzo di merda e si tratta di una persona che con le parole dovrebbe avere dimestichezza. Fare diagnosi a caso la trovo una cosa su cui fare un minimo di attenzione».

Del suo percorso personale dalla scoperta della malattia ad oggi, Fedez ha ripercorso alcuni momenti, tra cui la telefonata con Gianluca Vialli la sera prima dell’intervento e ha sottolineato come «la malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. Non sono diventato una persona migliore perché ho avuto altri problemi con la salute mentale ma ci sto lavorando». Sulla paura ha aggiunto: «Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita di nuovo».