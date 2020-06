La casa rosa de “La Carica dei 101” è in vendita: il prezzo è da capogiro

La casa che ha ispirato “La Carica dei 101” è in vendita e il prezzo è da capogiro

La Carica dei 101 è uno dei più amati Classici dei film d’animazione Disney ma la storia, prima di diventare un lungometraggio animato, è nata sotto forma di romanzo. Si racconta che l’autrice Dodie Smith, passeggiando per le strade di Londra con i suoi nove dalmata al guinzaglio, abbia ammirato la cosiddetta Pink House e si sia lasciata ispirare da questa bellissima struttura, portata poi sul grande schermo nel 1961 dall’azienda di Walt Disney.

Si tratta di una casa in classico stile vittoriano dipinta di rosa nel quartiere di Primrose Hill, con grandi finestre e fiori che tappezzano il davanzale, una struttura pittoresca che adesso è in vendita: si tratta della prima volta in quasi quarant’anni, ma il prezzo non è a portata di tutti. La cosiddetta Pink House è composta da otto camere da letto, quattro bagni, uno studio, un giardino anteriore e uno posteriore e un terrazzo sul tetto, il tutto raccolto in 450 metri quadrati.

L’annuncio della vendita è comparso sul sito dell’agenzia Beauchamp Estates: “Primrose Hill ospita una delle strade principali più pittoresche del paese, dove sorgono gruppi di librerie eclettiche, boutique di lusso, deliziosi caffè e ristoranti, conferendo alla posizione centrale un’atmosfera da villaggio”, delucida l’articolo.

La Smith abitava in zona e ogni giorno portava i suoi nove dalmata nel parco di Primrose Hill. La Pink House che ha ispirato il suo romanzo, uscito in libreria nel 1956, e che ha poi permesso alla Disney di realizzare la storia di Peggy e Pongo, oggi è in vendita a 8.95 milioni di sterline (quasi 10 milioni di euro).



