Julian Sands è morto: i resti umani ritrovati in un bosco della California sono dell’attore britannico

Julian Sands è morto: ritrovati in California i resti dell’attore britannico

Ora non ci sono più dubbi: l’attore britannico Julian Sands è morto. A confermarlo è stata la polizia di San Bernardino, che ha ufficialmente attribuito all’interprete i resti umani ritrovati tre giorni fa nel sud della California.

“Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test” ha fatto sapere in una nota il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino.

L’attore era ufficialmente scomparso lo scorso gennaio quando era partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles.

Le ricerche si erano concentrate nell’area del Monte Baldy, dopo che gli investigatori avevano individuato segnali dal suo cellulare in quell’area, ma il maltempo e le condizioni difficili avevano reso difficili le operazioni. Ora resta da capire qual è stata la causa della morte dell’attore britannico.

Chi era Julian Sands

Nato a Otley, cittadina nel West Yorkshire in Inghilterra, il 4 gennaio 1958, Julian Richard Morley Sands ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1984.

Il successo arriva l’anno seguente con Camera con vista di James Ivory in cui ricopre il ruolo del protagonista. Tra le diverse pellicole a cui ha preso parte si ricordano anche Urla del silenzio, Vatel e Ocean’s Thirteen.

Tra i ruoli principali interpretati in campo televisivo da Julian Sands, invece, si ricordano quello di Vladimir Bierko in 24 e di Jor-El in Smallville.