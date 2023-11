Jovanotti: “Non riesco a camminare senza stampelle”. Il cantante allarma i fan

Lorenzo Jovanotti è ancora alle prese con la fisioterapia e il recupero post incidente in bici avuto ormai quattro mesi fa a Santo Dimingo. Il cantante ha subito la frattura di femore e clavicola ed è dovuto rimanere lì per qualche tempo a causa dei rischi per la salute. Ad agosto Jovanotti è tornato in Italia per seguire la terapia al centro di fisioterapia a Forlì e nelle ultime ore è tornato a parlare dell’accaduto. “Sono passati quattro mesi dal botto”, ha sottolineato il cantante in un video sul suo profilo Facebook.

“Oggi sono quattro mesi ragazzi – ha spiegato Jovanotti -. Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. Insomma, procediamo. I muscoli mi fanno male. Però tutto bene dai. Sento che dentro di me c’è una gestazione di qualcosa di forte e importante. Ci vuole tempo, purtroppo. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Io nel mentre lavoro e leggo molto. Ah, sto facendo fisioterapia due volte al giorno. Penso a quando ci rivedremo: un sogno. Sto scrivendo e sto prendendo appunti. Lascio tutto aperto e non fisso nulla. L’unica decisione che prendo è quella di voler andare avanti”.

Il cantante ha poi aggiunto: “Adesso non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Tra un po’ dovrò operarmi per togliermi la placca alla clavicola perché si sta staccando. Ma va bene, andiamo avanti un giorno alla volta. Ho fatto un gran bel casino, chi se lo aspettava”.