Joe Bastianich investe sulla cannabis legale: “Sarà protagonista anche in cucina”

“Ha tutto lo spazio per diventare un’altra eccellenza del made in Italy di qualità”. Lo assicura Joe Bastianich parlando del nuovo business su cui ha puntato in Italia: quello della cannabis.

Il ristoratore ed ex giudice di Masterchef ha deciso di investire nella produzione di cannabis non psicoattiva (senza Thc) ad alto contenuto di cannabinoide (cbd), entrando in FlowerFarm, considerato uno dei più importanti coltivatori in Italia.

“Da imprenditore ritengo che sia un mercato molto interessante in cui investire”, ha detto Bastianich in un’intervista su La Repubblica, affermando che l’Italia è “il posto ideale per questa coltura” anche grazie alle sue condizioni climatiche.

“La cannabis ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food”, ha detto l’imprenditore, che ha dichiarato di aver costituito anche una nuova società dedicata a prodotti alimentari che utilizzeranno la pianta. “Vedremo presto la cannabis anche come protagonista in cucina”, ha sottolineato.

“In America il mercato della cannabis è già legalizzato da tempo e come imprenditore ho avuto modo di vedere gli effetti positivi che ha avuto sia sull’economia che in campo sociale”, ha detto, dicendosi “certamente” favorevole alla legalizzazione. “Da americano mi basta vedere tutti i benefici che ha portato nei paesi dove è stata legalizzata per esserlo”.