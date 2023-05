Jared Leto si presenta al Met Gala vestito da gatto: “Ma chi è questo?” | VIDEO

Jared Leto si presenta al Met Gala vestito da gatto | VIDEO

L’attore e cantante Jared Leto si è presentato al Met Gala, l’evento organizzato ogni anno dalla rivista di moda Vogue, vestito da gatto.

Il frontman dei Thirty Seconds to Mars è arrivato sulla passerella di New York lasciando disorientati e incuriositi sia i suoi colleghi che i fotografi, i quali non riuscivano a capire chi si nascondesse sotto il curioso vestito.

“Ma chi è questo?” si è chiesta la cantante Lizzo mentre abbracciava l’enorme gatto dal pelo bianco con Leto che, poco dopo, ha svelato la sua identità togliendosi l’ingombrante vestito.

“Who is this?” Lizzo mouthed while hugging a human-sized costume of Karl Lagerfeld’s cat, Choupette. The answer: Jared Leto. pic.twitter.com/CBQbe9LlEE — AP Entertainment (@APEntertainment) May 2, 2023

Il travestimento dell’attore, comunque, non è affatto casuale. Si tratta, infatti, di un omaggio a Choupette, il gatto dello stilista Karl Lagersfeld, morto nel 2019.

Nonono el perrito mirando a jared leto as gato gigante pic.twitter.com/F2CmserQut — Pía 🇦🇷 (@pia_dmn) May 2, 2023

Nel corso della serata, comunque, anche la cantante Doja Cat ha esibito un vistoso trucco con tanto di baffi e naso da gatto.