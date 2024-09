È morto James Darren, attore di “Star Trek: Deep Space Nine” e “T.J. Hooker”: aveva 88 anni

È morto James Darren, attore di “Star Trek: Deep Space Nine”

È morto all’età di 88 anni James Darren, cantante, regista e attore noto per i suoi ruoli nel film Gidget – I cavalloni e nelle serie T.J. Hooker e Star Trek, Deep Space Nine.

L’interprete era stato ricoverato in ospedale per la sostituzione programmata della valvola aortica, poi posticipata per via di alcuni problemi di salute. Ritornato in clinica, si è spento nella notte tra domenica 1 lunedì 2 settembre.

“Fortunatamente non ha sofferto” ha dichiarato il figlio Jim Moret a Entertainment Weekly. “È stata una morte serena. La sua famiglia ha potuto esprimere il suo amore per lui e viceversa”.

Nato nel 1936 a Philadelphia, James Darren ha raggiunto la notorietà grazie al film Gidget – I cavalloni. Raggiunge il successo anche come cantante con il suo brano più famoso che è Goodbye Cruel World.

L’attore è noto anche per aver interpretato, dal 1983 al 1986, il ruolo dell’agente di polizia Jim Corrigan nella serie tv T.J. Hooker.

Nel corso della sua carriera ha anche diretto numerose puntate di alcune serie tv, tra cui Melrose Place, in cui è apparso anche in alcuni episodi, Walker Texas Ranger e Beverly Hills 90210.

Tra il 1998 e il 1999, inoltre, ha fatto parte del cast di Star Trek: Deep Space Nine, nel quale ricopriva il ruolo del cantante di night club Vic Fontaine.