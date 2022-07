In poco tempo è diventato un personaggio virale sui social, un vero e proprio meme. Stiamo parlando di Ivano Monzani, lo steward del concerto Love Mi organizzato da Fedez a Milano che con le sue espressioni è diventato un idolo. Delle facce buffe e spontanee durante le esibizioni dei vari trapper, che spesso portano testi con linguaggi a dir poco coloriti, che lo hanno reso un mito per il suo essere bonariamente “boomer”. Ma chi è Ivano Monzani? Si tratta di un addetto alla sicurezza con esperienza trentennale nel settore.

Come steward ha preso parte a concerti ed eventi live in tutta Italia, ma solo negli ultimi giorni è diventato improvvisamente e in maniera inaspettata famosissimo. In alcuni video pubblicati su TikTok durante il concerto benefico Love Mi, infatti, lo steward è stato immortalato nelle sue reazioni tra il sorpreso e l’imbarazzato ai testi dei cantanti trap che spopolano tra i giovanissimi. In particolare nel filmato che lo ha reso celebre si stava esibendo Paky con la sua Blauer. Una canzone con un testo forte con frasi del tipo: “Figlio di pu**ana, non fino**hio”, “Metto pa**e e pesce insieme quando me la fo**o”. Chi lo conosce definisce Ivano come uno degli addetti alla sicurezza più bravi del settore. Un ruolo che spesso passa sotto silenzio il suo, ma fondamentale per garantire a tutto il pubblico la possibilità di godere serenamente ad uno spettacolo dal vivo senza temere nulla.

Sono proprio quei lavoratori dello spettacolo che maggiormente hanno patito le conseguenze di due anni di Covid, con tutti i concerti che sono stati sospesi a causa della pandemia. Simpatico e riservato, non ama stare sotto le luci dei riflettori. In poco tempo, a sua insaputa, Ivano Monzani con quelle espressioni innocue e genuine è diventato il nuovo idolo del web, travolgendolo con un’ondata di affetto. Spulciando i suoi social si vede come il popolare addetto alla sicurezza non sia un amante del rap o della trap, ma preferisce ascoltare rock e metal, condividendo canzoni di artisti come Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen.

Fedez, che ha organizzato il Love Mi, ha detto di conoscere bene e da anni Monzani e i due si sono anche scattati un selfie, finito poi al centro di una polemica social tra il marito di Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli. “Lo conosco molto bene ed è un mito: fa parte delle persone che per un anno non ha lavorato nei concerti e l’ho voluto io nella squadra”, ha raccontato Fedez su Instagram. “Non sapevo che fosse un meme vivente, giuro non avevo idea che avesse questo potenziale. È diventato un super meme. Sono contento per lui, è un gran lavoratore”.