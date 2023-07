La rivelazione shock di Ivana Spagna: “Volevo suicidarmi”

Ivana Spagna aveva pianificato il suo suicidio: lo ha dichiarato la stessa cantante in un’intervista al Corriere della Sera.

“Dopo la morte di mia mamma, nel 1997, mi sono sforzata di concludere il tour. Prendevo troppe pastiglie e non dormivo. Mi chiusi in me stessa e mi isolai” ha rivelato l’interprete.

Ivana Spagna, dunque, per il dolore causato dalla morte della mamma aveva deciso di porre fine alla sua vita: “Avevo un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda avevo organizzato ogni dettaglio. Stavo per farlo, la mia gattina mi è saltata in braccio miagolando. E mi sono risvegliata dall’incubo. Ho pianto per ore. Ma ero di nuovo io”.

La cantante, poi, conclude: “In un attimo la mia vita è cambiata. Ho capito che avrei punito le persone che mi volevano bene, non era giusto. Il periodo d’oro certo non torna più, ma quando sto sul palco sento che la gente mi vuole ancora bene. E ogni giorno è una grazia ricevuta dal cielo”.