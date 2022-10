A mezzanotte passata, dopo aver stupito pubblico e giuria di Ballando con le Stelle 2022 con una bella esibizione chiusa con un sorprendente ponte sul partner Peron, Iva Zanicchi, cantante-ballerina 82enne, ha deciso di raccontare una barzelletta. “Non molto sporca” precisa Iva, che però col senno del poi non terrà fede alla promessa.

La cantante racconta la storiella di due ragazze venete che vanno a lavorare a Milano. E fin qui nulla di strano. Inutile dirvi qual è il lavoro di una delle due, che va a letto con “un vecio” – racconta la Zanicchi – che “mi dà il pene“. Iva continua con la barzelletta:

“- Ma cos’è il pene?

– Una specie di ca*zo, mollo“

La barzelletta sortisce effetto a metà. In studio si ride, però non di gusto. Ma soprattutto si respira un pizzico d’inevitabile imbarazzo dovuto alla volgarità della storiella, obiettivamente poco consona al palcoscenico del sabato sera di Rai 1 (seppur in fascia non protetta). Che Iva sia andata oltre il limite è evidente anche dalla reazione di Milly Carlucci, che visibilmente imbarazzata e rossa in volto tenta una fuga lampo dietro le quinte. Reazioni titubanti anche dai giurati, che si nascondono dietro le palette senza aggiungere altro.