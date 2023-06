Pamela Camassa eliminata dall’Isola, Filippo Bisciglia furioso sui social

Filippo Bisciglia furioso per l’eliminazione della compagna Pamela Camassa nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: il conduttore di Temptation Island, infatti, ha postato una stories sul suo profilo Instagram, rimossa poco dopo, in cui si è scagliato contro il programma radiofonico lo Zoo di Radio 105, che ha supportato Marco Mazzoli, vincitore della trasmissione.

Durante la finale, infatti, Pamela Camassa è andata al televoto con Luca Vetrone ed è stata eliminata, facendo andare su tutte le furie Filippo Bisciglia.

“Sta decidento tutto lo Zoo, Ragazzi stanno fancendo tutto loro eh niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Daje” è stato il commento piuttosto piccato del conduttore.

Secondo Bisciglia, infatti, gli addetti ai lavori del programma radiofonico hanno sfruttato la loro popolarità non solo per supportare Marco Mazzoli, conduttore della trasmissione radiofonica, ma anche per “indirizzare” gli spettatori nelle eliminazioni come nel caso di Pamela Camassa, che ha perso la sfida al televoto con Luca Vetrone.