Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo: “Ecco chi mi sta più antipatico”

Marco Mazzoli e Paolo Noise intervistano Nathaly Caldonazzo per il primo episodio di Radio Isola, “Mi stai sul CaZoo”. La showgirl non si trattiene nell’esprimersi sui suoi colleghi d’avventura. I due le chiedono un parere e un voto circa simpatie e antipatie che nutre nei confronti degli altri. Lei si sfoga sui concorrenti della Playa: scopriamo insieme cosa ha detto.

“Oggi edizione speciale dalla zattera. Abbiamo pensato di fare “Mi stai sul CaZoo”: tu dai un voto da 1 a 10 ai concorrenti che nominiamo. Più è alto il numero più ti stanno sul “CaZoo””, i due radiofonici non resistono e lavorano anche sull’isola inventandosi un nuovo format che vede protagonista, per questo primo espisodio, Nathaly Caldonazzo.

Su Mazzoli, la showgirl si esprime con un bel “2”: “Non mi piace quando ti sento litigare”. Per quanto riguarda Paolo Noise “3”. Su Fabio Ricci: “Mi fa tenerezza”, afferma. Poi rivela che a stargli proprio sul “CaZoo” è Alessandra Drusian.

Lo stesso per Helena Prestes: “Anche lei inizialmente mi stava antipatica, ma adesso mi piace. Oggi le ho dato un paio di shorts di mia figlia e me l’ha ricordata, quindi 2”. La showgirl non ha fatto sconti a nessuno, mentre i due radiofonici se la ridono.

Il programma radio inventato dai due ha avuto successo, ma non è dato sapere se ci sarà un secondo episodio di “Radio Isola” e chi sarà il prossimo “ospite”.