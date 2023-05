Isola dei Famosi, Helena Prestes e la domanda che spiazza tutti: “Come sta Silvio Berlusconi?” | VIDEO

Isola dei Famosi, Helena Prestes chiede informazioni su Berlusconi

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi preoccupano anche i naufraghi de L’Isola dei famosi: nell’ultima puntata del reality, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 7 maggio, una delle concorrenti, la modella brasiliana Helena Prestes, ha infatti chiesto informazioni sul Cavaliere.

La vicenda si è svolta durante le nomination quando la naufraga è stata chiamata a indicare un nome. “Ciao, come va? Chi nomini” ha chiesto la conduttrice Ilary Blasi.

“Bene, tutto bene. Nomino Alessandro (Cecchi Paone, ndr) perché mi ha nominato durante la prima puntata” ha risposto la modella.

Spettacoli / Isola dei Famosi, imbarazzo durante la prova del girarrosto: “Quando scappa, scappa” | VIDEO Spettacoli / Isola dei famosi, duro botta e risposta tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi | VIDEO

“Però adesso non fate che nominate Alessandro perché ha detto che vuole andare via” ha affermato Enrico Papi con Helena Prestes che ha sviato il discorso richiamando la conduttrice.

“Posso chiedere una cosa che non so della vita reale?” ha esclamato la naufraga. “Chiedi” ha replicato Ilary Blasi con Helena Prestes che a quel punto ha fatto la domanda che ha spiazzato lo studio e non solo: “Vorrei sapere se Silvio Berlusconi sta bene”.

helena chiede se silvio berlusconi sta bene #isola pic.twitter.com/vKsOFyPDRq — isola out of context (@oocisola) May 8, 2023

“Si” le hanno risposto dallo studio. “Ah, grazie” è stata la replica della modella con la trasmissione che poi è proseguita.