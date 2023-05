Isola dei Famosi, imbarazzo durante la prova del girarrosto: “Quando scappa, scappa” | VIDEO

Isola dei Famosi, imbarazzo durante la prova del girarrosto | VIDEO

Momenti di imbarazzo all’Isola dei Famosi durante la cosiddetta prova del girarrosto andata in scena nell’ultima puntata del programma, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 8 maggio.

Nel corso della trasmissione, Pamela Camassa e Luca Vetrone sono diventati i nuovi leader dei rispettivi gruppi dopo aver affrontato la temuta prova del girarrosto: i due, infatti, sono rimasti appesi al marchingegno per oltre 10 minuti.

Proprio durante la prova, però, a molti non è sfuggito un dettaglio imbarazzante, rimarcato successivamente anche dall’account ufficiale del reality su Twitter.

Luca Vetrone, infatti, non è riuscito a trattenere la pipì, espletando il suo bisogno mentre era ancora appeso al girarrosto.

Un dettaglio notato da molti telespettatori e follower e confermato dal social media manager della trasmissione che su Twitter ha scritto: “Quando scappa, scappa”.

La decisione di rimarcare l’inconveniente capitato a Vetrone, però, non è piaciuta a tutti. “Ma poverino … Io non ci trovo nulla da ridere, si poteva anche evitare di evidenziare questa situazione imbarazzante… Io, come tanti altri, non ce ne siamo accorti Ma … ahimè…tutto fa spettacolo… Che tristezza” si legge tra i commenti.