“Ti piacciono le donne o gli uomini?”: la domanda che imbarazza Cristina Scuccia. L’ex suora risponde così | VIDEO

“Ti piacciono le donne o gli uomini?”: la risposta di Cristina Scuccia

Ancora una volta Cristina Scuccia, l’ex suora che sta partecipando a L’Isola dei famosi, è stata sottoposta una serie di domande riguardanti la sua vita privata e la sfera sessuale.

A pungolare l’ex religiosa è stato in particolare lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, che inizialmente ha chiesto a Cristina Scuccia se avesse un fidanzato con l’ex suora che ha risposto: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”.

A quel punto è intervenuto Paolo Noise, che ha chiesto a Cristina Scuccia se le piacessero gli uomini o le donne. “Niente! Mi piacciono le persone” ha risposto l’ex suora spiazzando i naufraghi.

“Ti piacciono gli uomini o le donne?” Cristina si confida con i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/KhI7tqRXZt — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

L’ex religiosa, poi, ha sottolineato di stare bene da sola in questo momento: “No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità”.

“In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no” ha concluso l’ex suora.

Nei giorni scorsi, Cristina Scuccia era stata pungolata sempre da Marzo Mazzoli, il quale gli aveva chiesto se fosse ancora vergine o meno. “A dirla tutta io sono leone” era stata la risposta ironica della naufraga.