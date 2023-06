Isola dei Famosi, Cristina Scuccia pronta a fare coming out? “Non voglio più nascondermi”

L’ex suora Cristina Scuccia, ora naufraga nel reality di Canale 5, già da tempo ha raccontato di essere innamorata, ma non svelato ulteriori particolari, a cominciare dal genere. Cristina non vede l’ora di finire l’esperienza all’Isola per tornare in Spagna, e ritrovare così il suo amore. Per qualcuno le sue ultime dichiarazioni potrebbero lasciar ipotizzare un futuro coming out dell’ex suora: “Non voglio più nascondermi. Come si fa? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. Non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione, da scudi ma anche da etichette e schemi. Voglio dire basta a una serie di cose. Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Mi sento sempre gli occhi addosso, ho ancora questa cosa. Però adesso basta, non sono gli altri a vivere la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quando scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io adesso ho deciso di viverla come mi sento”, ha detto parlando con Pamela Camassa.

“Non sto facendo nulla di male, non devo avere paura di amare. Quando si parla di amore non c’è nulla di sbagliato. Questo sentimento è nato in una maniera molto naturale e ho voluto assecondarlo. Dovevo rifiutarlo? No, questa storia mi fa sentire migliore”. Chissà che non decida di togliersi questo peso proprio in occasione dell’ultima puntata dell’Isola.

Intanto di lei ha parlato un’ex concorrente di quest’Isola, Corinne Clery, che ha bollato l’ex suora come “calcolatrice”. “Attriti? Io non impazzisco per Cristina. Se è un po’ stratega? Oddio no, non un po’ ma tantissimo – ha sottolineato Corinne Clery -. Posso dire tutto quello che voglio? Lei è molto determinata ad arrivare non so dove ma ad arrivare da qualche parte. Voi la vedete così dolce in diretta ma con noi non voleva parlare ed era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un’ex suora”.

“Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla e che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine basta, poi uno tira le somme. Io vedo quello che devo vedere e ho notato tante piccole cose. Ho visto anche cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa”, ha aggiunto l’attrice. “Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno. Quindi non può arrabbiarsi se uno le chiede del passato. Come se a me facessero domande sulle mie commedie anni 80, certo ho fatto quei film, ne vado fiera e ne parlo”.