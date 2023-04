Ilary Blasi, frecciata a Totti in diretta all’Isola dei famosi: “Per uno che va, c’è sempre uno che arriva…”

L’Isola dei Famosi 2023 è ufficialmente iniziata e la presentatrice ha subito voluto aprire la nuova edizione con il botto. Come ben sappiamo, al timone del programma c’è Ilary Blasi che mai come in questo momento è perennemente al centro del gossip per la sua recente rottura con Francesco Totti, il suo storico marito nonché noto calciatore conosciuto in tutto il mondo.

Lui ha una nuova relazione ed anche lei ha un nuovo amore, ma allo start dell’Isola deI Famosi arriva la primissima frecciatina che fa breccia nel cuore di chi ama le storie attorno a questa, ormai ex, coppia.

Al primo minuto del reality: “Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me». Suspence. E poi: «Sto parlando di Nicola Savino”. Applausi scroscianti.

Subito dopo, di nuovo: “Per uno che va”, occhiolino, “c’è sempre uno che arriva…”. Ancora una frecciatina all’ex marito che ora convive con la nuova compagna Noemi Bocchi e la chiara allusione al suo nuovo amore tedesco, Bastian Muller .

Con un nuovo look — frangetta e boccoli — la showgirl si riprende la scena dopo un lungo periodo di silenzio dove a parlare erano solo i post di Instagram.