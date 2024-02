Aria di crisi per Il Volo? Macché. Il trio smentisce le voci di questi giorni su una possibile separazione. Ospiti di Fiorello a Viva Rai 2, i tre hanno ironizzato inanellando una serie di battute volte a confermare l’armonia nel gruppo: “L’atomo è divisibile, noi no”, “Non ci sarà Yoko Ono che ci dividerà”. I tre cantanti sono stati poi protagonisti di un divertente siparietto. Inviati da Fiorello a via Asiago, la vecchia sede di Viva Rai 2, hanno intonato a cappella “Grande amore”, alle prime luci dell’alba: una punzecchiatura agli abitanti di quella zona di Roma che si erano lamentati per i rumori della scorsa edizione, costringendo il programma a trovare una nuova location, al Foro Italico. Il Volo si è poi esibito, con una splendida coreografia, sul loro ultimo successo, Capolavoro. “Loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”, ha sottolineato scherzosamente Fiorello.

Eppure nei giorni scorsi le indiscrezioni su una presunta crisi del trio si erano fatte insistenti. Tutto nasce da una botta e risposta, dal tono ironico, tra Piero Barone e Gianluca Ginoble a Radio Number One durante Sanremo. Ginoble commentando la cover “Who Wants to Live Forever” dei Queen aveva detto: “La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose”. Poi Barone ha risposto: “Mi sono un po’ rotto, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre. Tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti”. Un forte battibecco che aveva alimentato le voci di maretta tra i tre cantanti. Tutto è bene quel che finisce bene, i fan possono tirare un sospiro di sollievo.