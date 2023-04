Harry Potter diventa una serie tv in 7 stagioni

Una notizia che scuote i fan di Harry Potter di tutto il mondo. La popolarissima saga del maghetto firmata J.K. Rowling potrebbe presto diventare una serie tv. Dopo i libri e i film, presto potremmo avere una serie composta di sette stagioni, una per ogni romanzo. D’altronde il marchio Harry Potter è garanzia di successo, e allora perché non sfruttarlo fino in fondo?

Secondo le indiscrezioni filtrate da Bloomberg, il gruppo Warner Bros Discovery starebbe chiudendo l’accordo per trasformare in serie i sette romanzi, coinvolgendo direttamente la scrittrice che ha creato il magico mondo di Hogwarts. L’ok definitivo di Rowling non sarebbe ancora arrivato, ma mancherebbe poco. La piattaforma che ospiterà la serie dovrebbe essere Hbo Max.

L’accordo come detto riguarderebbe sette stagioni, una per ogni romanzo della saga. Una volta che la Rowling avrà siglato l’intesa per diventare produttrice della serie, si potrà iniziare a cercare uno sceneggiatore che si occupi dell’adattamento su supervisione creativa dell’autrice. La serie sarebbe un reboot rispetto ai film che lanciarono una generazione di attori, da Daniel Radcliffe a Emma Watson a Rupert Grint.

Si gioca dunque sull’effetto nostalgia per chi da ragazzino ha vissuto tutta l’epopea del maghetto con la cicatrice in fronte, ma che strizza l’occhio anche ai giovanissimi che non hanno vissuto quell’epoca d’oro. All’annuncio ufficiale mancherebbe davvero poco, e potrebbe già arrivare per la metà di aprile, quando è in calendario una presentazione dei progetti agli investitori nell’ambito della quale Discovery dovrebbe anche annunciare la fusione, sotto un nuovo brand, tra le piattaforme Hbo Max e Discovery+.