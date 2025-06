Guè Pequeno contro Fedez: “Io non vendo mia figlia o la mia relazione per fare successo” | VIDEO

Ospite dell’ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 3 giugno, Guè Pequeno non ha risparmiato una frecciata nei confronti di Fedez. Il rapper, infatti, incalzato dalla giornalista sui suoi rapporti con il collega afferma: “Tra noi non c’è mai stato feeling. Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, pubblicità… cose che non sono il mio. Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace”. Il cantante, quindi, aggiunge: “Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un culo così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere”.

Guè parla anche di droghe e dipendenze: “Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper. Ho provato tutto, tranne alcune cose. Ma non consiglio nulla: è una strada distruttiva, a me ha rovinato la vita”. Il rapper, poi, ha ammesso di aver speso “oltre 5 mila euro in pochi giorni” su una nota piattaforma per adulti: “Quelle piattaforme sono un po’ come il gioco d’azzardo”. Sul video in cui si masturbava, finito online, rivela: “Non è stata una belvata, ma sono stato un precursore”.