Grande Fratello, morta l’ex concorrente Monica Sirianni: “Malore improvviso al bar”

Grande Fratello, morta l’ex concorrente Monica Sirianni: aveva 37 anni

È morta all’età di 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5 nel 2011.

La giovane ha avuto un malore improvviso in un bar di Catanzaro, dove viveva. La 37enne era con alcuni amici, che hanno subito dato l’allarme.

L’ex concorrente del reality è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei è non c’è stato nulla da fare: una volta arrivata nella struttura la giovane è deceduta.

Grande Fratello: chi era Monica Sirianni

Figlia di emigrati calabresi a Sidney, città in cui era nata, Monica Sirianni era un’insegnante di inglese.

Nel 2011, quando aveva 25 anni, aveva partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 dall’ottobre 2011 ad aprile 2012.

Il reality, condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, fu vinto da Sabrina Mbarek.

Tra i concorrenti che condivisero la Casa di Cinecittà con Monica Sirianni c’erano anche Ilenia Pastorelli, oggi affermata attrice, Patrick Ray Pugliese, quest’ultimo tornato nel reality dopo una prima partecipazione nel 2004, e Cristina Del Basso, anche lei rientrata nella trasmissione dopo avervi partecipato, sempre in qualità di concorrente, nel 2009.