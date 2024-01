Giuseppe Cruciani attacca Paola Cortellesi: “Sessismo nelle fiabe? Ma vaffa**ulo”

Giuseppe Cruciani si scaglia contro Paola Cortellesi per il suo monologo sul sessismo nelle fiabe: il giornalista, infatti, ha attaccato duramente l’attrice e regista nel corso de La Zanzara, la trasmissione radiofonica in onda su Radio 24.

Cruciani non ha digerito il monologo che Paola Cortellesi ha fatto durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Luiss Guido Carli.

La protagonista di C’è ancora domani, infatti, aveva sottolineato come le favole sono piene di quei luoghi comuni che costruiscono l’immaginario collettivo delle donne.

L’unica dote delle protagoniste, infatti, è quello di essere belle, mentre il potere salvifico è affidato agli uomini. Mentre “Biancaneve faceva la colf ai sette nani”, le donne sono spesso dipinte come personaggi negativi, come, ad esempio, proprio la Strega di Biancaneve.

“Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l’avrebbe salvata lo stesso?” aveva aggiunto l’attrice e regista in un’intervista a La Stampa in cui aveva ripreso il tema.

E ancora: “Perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia?”.

Parole che sono state duramente criticate da Giuseppe Cruciani che, nel corso della sua trasmissione radiofonica, ha affermato: “Non ne posso più. Io durante quel discorso mi sarei alzato, se fossi stato lì presente, e avrei detto ‘vaffanculo'”.

Diverso il parere del co-conduttore David Parenzo che ha invece definito “magistrale” il monologo di Paola Cortellesi.