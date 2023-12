Giuliano Sangiorgi e il commovente video con la nonna: “Adesso si può andare a Sanremo”

Giuliano Sangiorgi e il commovente video con la nonna

Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha commosso i suoi follower postando sui social un video in cui annuncia a sua nonna il suo ritorno a Sanremo con la band.

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha postato un filmato in cui è ritratto assieme a sua nonna Stella di 97 anni. “Quest’anno sai dove vado? Ti ricordi Sanremo?” afferma Sangiorgi spiegando alla donna che tornerà su quel palco, come già fatto nel 2005 quando “c’era nonno”. “Fai il tifo per me?” chiede ancora il cantante con la nonna che risponde di sì. I due, poi, si abbracciano.

“Ora si può andare a Sanremo” ha scritto nella didascalia del filmato il cantante dei Negramaro. “Nonna Stella mi ha dato tutto l’occorrente, come sempre. Lo so, lo so… le ho estorto delle parole dolci che solo fino a pochi anni fa sarebbero sgorgate dalla sua bocca solo per farmi stare bene, per rendermi felice, per farmi godere ogni istante. Mi faceva sentire protetto sempre”.

“Oggi, con i suoi 97 anni di vita stupendi, sa ancora come guardarmi negli occhi e dirmi, in silenzio o con pochi suoni sgangherati, che in fondo in fondo, lei mi riconosce e sono ancora il suo bambino di allora… ‘Alzate San Giuanni e non durmire… ‘ recitava, commossa, nel nostro album ‘mentre tutto scorre’ e aveva il potere di allontanare le nuvole e “lu maletiempu”. Lo fa ancora e mi porta sempre dentro un cielo terso e limpido, come solo lei sa fare”.