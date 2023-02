Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori: “Se la tirano manco salvassero vite umane”

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo…”: Giulia Salemi racconta durante il suo programma radiofonico su R101 la sua esperienza con gli attori della celebre serie Rai, presenti anche sul palco dell’Ariston durante una delle serate del Festival.

Durante la settimana a Sanremo, l’influencer e opinionista social del Grande Fratello ha avuto l’opportunità di incontrare il cast, che avrebbe mostrato presunzione nei suoi confronti: “Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate ai fan della serie, che l’hanno accusata di raccontare il falso.

Poco dopo è arrivata la replica di Giacomo Giorgio – che nella serie interpreta Ciro Ricci: “Cosa non si fa per un po’ di hype…”. In breve però la sua risposta, arrivata tramite storia di Instagram, è stata rimossa per evitare che si scatenasse una faida tra i rispettivi follower.

In breve è emerso anche un retroscena che coinvolge entrambi: una vecchia foto che li ritrae durante un bacio che Salemi dà a Giorgio sulla guancia. Si conoscevano da tempo, non è chiaro se abbiano avuto una relazione o semplicemente in amicizia.