Giornalista della Bbc mostra il dito medio in diretta: “Non credevo di essere in onda” | VIDEO

Non si accorge di essere in diretta e fa il dito medio a milioni di telespettatori: è quanto accaduto alla giornalista Maryam Moshiri durante il telegiornale di mezzogiorno in onda nella giornata di ieri, mercoledì 6 dicembre, sulla Bbc, la famosa rete pubblica britannica.

Subito dopo i titoli di testa del telegiornale, infatti, è apparsa la giornalista mentre faceva il dito medio. L’emittente non si è ancora espressa su possibili provvedimenti nei confronti di Maryam Moshiri, che lavora alla Bbc da circa vent’anni.

In compenso, però, la giornalista ha fornito la sua versione dei fatti sul suo profilo X: “Salve, ieri stavo scherzando con il mio team, il direttore di produzione faceva il countdown mimando i numeri con le mani. Allora io gli ho voluto rispondere in quel modo per scherzare, ma non credevo di essere già in onda. Mi dispiace molto se ho offeso o imbarazzato qualcuno, non era mia intenzione. Era uno scherzo che doveva restare privato”.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023