Gino Paoli: “La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse, mi ha fatto vedere una foto mia moglie”

Gino Paoli si racconta in un’intervista in occasione dei 65 anni de Il cielo in una stanza tornando a parlare anche della polemica a distanza con Elodie. Al Corriere della Sera, l’artista racconta che, la donna che ha ispirato il suo celebre brano, era una prostituta: “Andai in quella stanza tre o quattro volte, fino a quando non finii i soldi”. Il cielo in una stanza, però, non fu un successo immediato. Il cantautore, poi, affidò il brano a Mogol: “Girò tutti gli studi, nessuno la volle. La svolta arrivò quando la incise Mina”. E l’altro suo grande successo, Sapore di sale, secondo Paoli “fu la prima crepa nell’Italia felice degli anni Sessanta, sentivo che non sarebbe durata”.

Il cantante, poi, torna a parlare della polemica a distanza con Elodie. In un’intervista, infatti, Paoli affermò: “Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi le cantanti che mostrano il fondoschiena”. Immediata la risposta della cantante che dichiarò: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così. Io preferisco essere una bella persona”. Ora, Gino Paoli chiarisce: “Parlavo in generale, non pensavo solo all’Italia. Giuro che non la conoscevo: mi ha fatto vedere una sua foto mia moglie, è una bella donna”. Il cantautore, poi, rivela di essere arrivato a novant’anni con uno “stile di vita più malsano possibile”. L’artista, infatti, racconta di aver fumato due pacchetti di sigarette al giorno e bevuto whisky ogni giorno: “L’ho detto a un convegno di gerontologi, studiosi della vecchiaia, e ho ricevuto dieci minuti di applausi”.