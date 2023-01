Morta Gina Lollobrigida, aveva qualche malattia? Il ricovero a settembre

Gina Lollobrigida, morta oggi – lunedì 16 gennaio 2023 – all’età di 95 anni era malata? La leggendaria attrice era molto anziana e ovviamente aveva qualche problema di salute dovuto all’età. Lo scorso settembre era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata.

Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico. In quell’occasione l’attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant’Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sull’Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo.

L’incidente al femore è avvenuto a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre in cui la Lollobrigida era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato, e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista ‘Italia sovrana e popolare’, che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

Gina Lollobrigida è stata una delle più importanti attrici europee e sex symbol degli anni 1950 e 1960 a livello internazionale. Una delle poche attrici italiane ad aver recitato in numerosi film americani che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, facendola diventare una star a Hollywood. Durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. In Francia ha lavorato con René Clair e Christian-Jaque. Col rallentamento della sua carriera cinematografica ne iniziò anche una seconda come fotoreporter, che la portò negli anni settanta ad intervistare Fidel Castro.