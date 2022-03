Nuovo intervento per Gianni Morandi alla mano destra dopo l’incidente di un anno fa, quando era rimasto ustionato nella sua tenuta sui colli bolognesi. “Ci vuole pazienza, c’è di peggio…”, ha scritto sui social l’eterno ragazzo di Monghidoro, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2022. Il post è stato subito sommerso da migliaia di messaggi di auguri di pronta guarigione da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Qualche giorno fa Morandi aveva annunciato di essere costretto a interrompere il tour: “Ho tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”. Come ricorderete, nell’aprile 2021 il cantante aveva rischiato di morire finendo in un gigantesco braciere che aveva acceso in giardino per bruciare delle sterpaglie. Un incidente domestico che ha costretto l’artista prima ad un ricovero e poi ad una lunga riabilitazione. Morandi ha riportato delle ustioni importanti sul circa il 15% del suo corpo. “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia ma non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano. Il nostro cervello al 70% usa le mani”, aveva raccontato a proposito dell’incidente.