Paura per Gianni Morandi, sui social posta una foto con l’occhio bendato: “Ho fatto a pugni”

Paura per Gianni Morandi, sui social posta una foto con l’occhio bendato

Grande spavento tra i fan di Gianni Morandi a causa di una foto postata sui social dallo stesso cantante in cui l’artista ha un occhio completamente bendato.

“Ho fatto a pugni” ha scritto Morandi nella didascalia dell’immagine postata sui suoi profili social. Il cantante, che è solito condividere momenti della sua vita privata, in realtà, non ha rivelato il reale motivo per il quale ha un occhio bendato, ma ha comunque provocato la reazione di amici, colleghi e ovviamente follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Tra i commenti, infatti, sono spuntati quello di Cesare Cremonini, che ha scritto in dialetto bolognese: “Sa fet Gianni???”. E ancora, Roy Paci ha scherzato citando una delle canzoni di Morandi: “Gianni, immagino che l’hai vista uscire dalla scuola insieme ad un altro”.

Tra i numerosi commenti apparsi, anche quello del figlio Marco Morandi che ha ironizzato sulla vicenda scrivendo: “Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…”.