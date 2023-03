GfVip, Edoardo coinvolto in una rissa con Fedez? La verità di Onestini

In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si sta parlando molto della vicenda Edoardo Donnamaria che avrebbe toccato il seno a Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi non ne vuole più sapere di lui.

A tutto questo si è aggiunto un video in cui Luca Onestini rivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano: Fedez. Ma cosa è successo? Qualche giorno fa Onestini entrando in giardino e parlando con Edoardo ha tirato in ballo un episodio passato di un presunto litigio tra il volto di Forum e Fedez.

Edoardo ha voluto subito fare chiarezza spiegando come sono andate le cose realmente. “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!” – le parole di Donnamaria che ha concluso dicendo che poi i due hanno anche scherzato.

Alla fine, Edoardo ha spiegato che il tutto si sarebbe concluso con una risata e che si è trattato di un evento di poco conto. Al momento Fedez non ha commentato nulla, ma il web attende trepidante delle stories con il suo racconto. Ma, da settimane, Federico Lucia si sta limitando a pubblicare stories, dunque le aspettative sono basse. E’ probabile però che se ne parli nella puntata di Giovedì 2 Marzo del Gf Vip, insieme alla turbolenta vicenda con Antonella Fiordelisi.