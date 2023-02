GfVip, lo sfogo di Ginevra Lamborghini: “Ricevo minacce di morte”

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha denunciato di essere stata presa di mira dagli haters dopo aver espresso il suo pensiero su altri concorrenti del Grande Fratello al settimanale Chi. Da allora, riceve insulti pesantissimi, fino alle minacce di morte.

Da diversi mesi, Ginevra è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, a seguito di alcune dichiarazioni fatte ai danni di Marco Bellavia. È per questo che ora si trova a Milano come invita di Chi per la Milano Fashion Week.

Ma tra una pausa e l’altra Ginevra ha denunciato le minacce che riceve sempre più spesso. “Spero che tu Ginevra muoia perché sei ridicola”, le ha scritto qualcuno.

“A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea”, ha detto l’influencer.

“Io non mi permetto di giudicare la persona, non lo farò mai. Io ho giudicato, anzi neanche ho giudicato, ho espresso una mia opinione su un giocatore. Non sono arrivata a offendere in modo personale. Dobbiamo un attimo tornare ai ranghi”, ha precisato in merito alle dichiarazioni fatte.

“Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti al riguardo. Vi ricordo che il Grande Fratello è un gioco, ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque”, conclude Ginevra, mettendo in guarda chi la insulta e le rivolge parole pesanti contro.