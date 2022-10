Cristina Quaranta non riesce a trattenere il nervosismo e sbotta contro Nikita Pelizon. È successo nel corso nella puntata del 17 ottobre del “GF Vip” e le ragioni della reazione inaspettata di Cristina Quaranta non sono, ancora, del tutto chiare. “Lei è il mio opposto”, spiega l’ex ragazza di “Non è la Rai”, prima di alzare la voce contro la modella e scoppiare in lacrime.

Nei giorni scorsi le due avevano avuto una piccola incomprensione dopo il passaggio di un aereo per Nikita. “Arriverà anche per te se ci credi veramente”, aveva dichiarato Nikita ma questa risposta non è piaciuta a Cristina che poi in puntata è sbottata. “Fuori per me non c’è nessuno, quindi per me non può arrivare nessun aereo. Non si può avere tutto quello che si desidera, dove vivi? Non è così. Allora io vorrei che mio fratello, morto di tumore al cervello due anni fa, fosse qui con me, eppure lo hanno portato via. Ma cosa stai dicendo? Non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa”, dichiara alterata Cristina che si alza e si allontana in lacrime.

Nikita ha risposto spiegando la sua divergenza con Cristina: “Mi ha colpito subito la sua intelligenza. Io non parlo di me se non mi viene chiesto nulla, piuttosto ascolto, e non siamo arrivati a un punto di incontro reale, perché se mi eviti mentre parliamo, se mi dici che io non posso avere un sorriso stampato, mi sono sentita di rimettere la maschera che ho portato per 16 anni della mia vita”. È quindi nata una discussione accesa su una frase pronunciata da Nikita giorni fa: “Giorni fa è arrivato un aereo per lei, molto bello, fosse arrivato a me avrebbe fatto piacere. In cucina me ne sono uscita dicendo ‘che bello il suo aereo, sono contenta per lei’. Lei è arrivata dicendo ‘ ma và, smettila con queste comparazioni. Ecco, io non la capisco”. Nikita ha risposto: “L’ho vista reagire diverse volte a cose successe ad altri, ogni volta la reazione è che vorrebbe anche lei delle cose e io le ho detto di essere semplicemente contenta, perché prima o poi per lei le cose sarebbero arrivate, se ci avesse creduto”.

“Ma ci credo cosa? – ha risposto stizzita Quaranta – credere agli angeli? Fuori per me non c’è nessuno quindi non può arrivare nessun aereo, questo era il senso”. “Dico che tu puoi avere tutto quello che desideri”, la risposta di Nikita. Qui Cristina Quaranta ha avuto una crisi di pianto: “Ma non è vero, non si può avere tutto quello che si desidera, ma dove vivi? allora io vorrei riavere qui mio fratello morto di tumore al cervello due anni fa fosse qui con me, ma me l’hanno portato. Ma cosa stai dicendo? Non diciamo stronzate”. “Mi spiace molto per tuo fratello, non parlo di persone andate via, ovviamente”, ha detto quasi mortificata Soraja. A quel punto è intervenuto Signorini a calmare Cristina Quaranta, che ha spiegato: “Mi sono emozionata con Luca e Soraja perché ho pensato che forse il mio cuore potesse riaprirsi a qualcuno, ma non posso crederci perché non ho nessuno fuori”.