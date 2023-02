Gf Vip, Antonino Spinalbese rischia la squalifica: “Ha violato il regolamento”

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese rischia la squalifica

Antonino Spinalbese rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip. Di ritorno dall’uscita dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico infatti, Antonino avrebbe violato le regole del programma.

Uscendo, il gieffino ha avuto modo di riprendere i contatti con l’esterno e una volta rientrato avrebbe svelato agli altri concorrente cos’è successo fuori i questi mesi.

Proprio il non sapere cosa succede nel resto del mondo è alla base della riuscita del Grande Fratello. Regoola che deve obbligatoriamente rispettare chi esce e poi rientra – come nel caso di Antonino – e chi entra a programma già iniziato.

A rivelarlo è stata Antonella Fiordelisi, che facendo la spia avrebbe di fatto “tradito” l’amico. Fiordelisi ha infatti raccontato quanto accaduto a Sarah Altobello: “Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”.

Per la prossima puntata in nomination ci sono Antonino, Antonella, Micol e Nikita. Il dubbio è se ad abbandonare la casa più spiata di Italia sarà proprio Spinalbese o meno. Al momento per il gieffino non sono ancora stati presi provvedimenti.