Gerry Scotti: “Belen e D’Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile, spero di vedere tutti in onda”

“Questi addii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio”. Gerry Scotti parla della nuova stagione televisiva, dopo la presentazione dei palinsesti Rai e Mediaset. Il conduttore, a cui Mediaset ha affidato ben quattro trasmissioni, ha detto di non riuscire a darsi una spiegazione per gli stop a Belen Rodriguez e Barbara d’Urso, rimaste senza conduzioni. “Spero di rivedere tutti in onda”, ha detto, paragonando il mercato televisivo a quello calcistico, in cui è normale che ci siano dei cambi di casacca.

Scotti ha commentato anche l’addio annunciato da Paolo Bonolis. “Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione. Non gli credo mai quando dice di voler lasciare”. Secondo Scotti, il collega ha detto una “fregnaccia”.

Il conduttore ha anche criticato le decisioni prese da Mediaset su uno dei suoi programmi, “Caduta libera”. Vista la performance deludente, il Biscione ha scelto infatti di mandare in onda repliche alternate a nuove puntate. “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”, ha detto Scotti, che presenterà anche “La Ruota della Fortuna”, “Lo show dei Record” e “Tu si que vales”.