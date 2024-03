È morto Fritz Wepper, il celebre assistente dell’ispettore Derrick e protagonista di “Un ciclone in convento”

È morto Fritz Wepper, il celebre assistente dell’ispettore Derrick

È morto all’età di 82 anni Fritz Wepper, attore tedesco celebre soprattutto per aver interpretato il ruolo dell’assistente dell’ispettore Derrick e quello del protagonista nella serie tv Un ciclone in convento.

L’interprete, che da anni lottava con problemi di salute, è morto “serenamente” in un ospizio dell’Alta Baviera nel quale si trovava ricoverato da circa un mese, secondo quanto riferito dalla moglie Susanne Kellermann.

Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Fritz Wepper debutta nel mondo dello spettacolo già a nove anni, recitando in un programma per bambini nell’emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk.

La notorietà arriva nel 1959 quando recita nel film Il ponte di Bernhard Wicki. Diviene noto a livello televisivo grazie alla serie Der Kommissar dove ricopre il ruolo dell’assistente Harry Klein.

Successivamente, lo stesso Harry Klein, nome del personaggio interpretato da Wepper, viene promosso ispettore e inizia a lavorare al servizio del commissario Derrick, le cui gesta sono raccontate nella celebre serie L’ispettore Derrick.

In Italia, oltre che per Derrick, Fritz Wepper è noto anche per aver ricoperto il ruolo del protagonista, insieme a Jutta Speidel, nel telefilm Un ciclone in convento in cui ricopriva il ruolo del sindaco Wolfgang Wöller.