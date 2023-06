È morto Frederic Forrest: l’attore di Apocalypse Now aveva 86 anni

È morto Frederic Forrest, celebre attore americano che ha vestito i panni dello Chef nel film del 1979 Apocalypse now. A dare il triste annuncio è stata la collega e amica Bette Midler, attrice che recitò con lui in The Rose, film per il quale Forrest fu candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. L’uomo si è spento all’età di 86 anni: “Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto in questi ultimi mesi. Era un attore straordinario e un essere umano brillante, e sono stata fortunata ad averlo avuto nella mia vita”, le parole dell’attrice.

Frederic Forrest, si legge su Variety.com, è morto venerdì 23 giugno a Santa Monica, a confermare la notizia anche la sorella Ginger Jackson. Il regista che ha lavorato a lungo con l’attore, Francis Ford Coppola, lo ha salutato con una nota: “Era una persona dolce e molto amata, un attore meraviglioso e un buon amico. La sua perdita è dolorosa”, le parole riportate dal tabloid inglese.

Frederic Forrest, nato a Waxahachie in Texas nel dicembre 1936, è diventato noto nel mondo del grande schermo con il ruolo di Jay Chef in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Il famoso regista, dopo il successo del premiato film, lo volle con sé anche in One From the Heart, The Conversation, Hammett e Tucker: The Man and His Dream.