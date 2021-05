Franco Battiato malattia, le cause della morte del cantautore siciliano

Qual era la malattia di Franco Battiato, il grande cantante e compositore morto oggi, 18 maggio 2021, a soli 76 anni? Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di uno degli artisti più eclettici e rivoluzionari di sempre. Ma come è morto Franco Battiato? Difficile trovare una risposta certa alla domanda sulle cause della morte del compositore, perché da parte della sua famiglia c’è stato negli ultimi anni un grande riserbo sulle sue condizioni di salute. Sappiamo per certo che Franco Battiato era malato da tempo, e che i suoi cari hanno sempre voluto giustamente proteggere la sua privacy. Il cantautore è scomparso nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, dove si era ritirato dal 2019. Franco Battiato aveva deciso di ritirarsi dalle scene nel 2019, due anni fa, un passo indietro che era stato appunto associato ad un malore piuttosto grave.

Solo qualche mese era stato ripubblicato “La voce del padrone”, considerato uno degli album più belli del Novecento, che a settembre celebrerà i quarant’anni dalla pubblicazione. L’ultimo suo “vero” album è “Torneremo ancora”. In quell’occasione, ad alimentare dubbi sulla malattia di Franco Battiato era stato Roberto Ferri, amico e storico collaboratore del maestro siciliano, che in un’intervista rilasciata a Fanpage aveva dichiarato: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”.

Dichiarazioni che fecero scalpore e sulle quali il fratello Michele aveva cercato di gettare acqua sul fuoco, parlando di semplici illazioni: “La gente non ha rispetto di chi sta poco bene. Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole”, aveva detto il fratello del Maestro. “Ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate. Cioè di chi si è spacciato per amico di mio fratello e invece non è assolutamente mai stato. Sono dei disperati entrati in casa grazie ad amicizie comuni e che adesso mettono in scena la tipica parte che gli compete in ogni melodramma che si rispetti. Quel che mi sento dire è solo che stiamo assistendo mio fratello come merita”.

E ancora: “Mio fratello riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta. Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”. Da quel momento, circa due anni fa, le notizia sulla malattia e la salute di Franco Battiato si fanno molto rarefatte. Sulla sua pagina Facebook l’ultimo aggiornamento che lo riguarda è datato dicembre 2020, una ripubblicazione di un’esibizione a luglio 2004 al teatro greco di Segesta.

Avevamo ascoltato pubblicamente per l’ultima volta la voce del Maestro durante il Festival di Sanremo 2021, quando Colapesce e Dimartino nella serata delle cover hanno proposto “Povera patria”, impreziosita, a sorpresa, dall’ultimo verso cantato proprio da Battiato: “Se avremo ancora un po’ da vivere/La primavera intanto tarda ad arrivare”.