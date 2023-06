È morto Francesco Nuti, l’attore aveva 68 anni ed era malato da tempo

È morto all’età di 68 anni l’attore e regista Francesco Nuti. Tra i volti più amati e noti del cinema italiano, l’interprete era lontano da anni dalle scene a causa dei suoi problemi di salute.

Francesco Nuti, infatti, nel 2006 ebbe un incidente domestico che gli causò gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie.

Dieci anni dopo, a causa di un altro incidente, fu nuovamente ricoverato in un ospedale fiorentino per poi essere trasferito in una struttura specializzata a Roma.

A rivelare le sue condizioni di salute era stata la figlia Ginevra che, nel corso di un’intervista a Domenica In, dichiarò: “Ha bisogno di assistenza continua. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento. Io e lui riusciamo a capirci con gli occhi, con lo sguardo. Lui è sempre stato molto espressivo e ci capiamo. Mi riconosce, è contento quando vede me e quando vede la mamma. Tutti mi dicono che ci rassomigliamo, soprattutto gli occhi. Anche i suoi fan cominciano sempre dall’analogia del volto. Lo vivo con gioia”.

Nato a Firenze nel 1955, Francesco Nuti muove i primi passi nel mondo dello spettacolo già da studente quando scrive di suo pugno alcuni monologhi.

Il successo arriva alla fine degli anni Settanta quando entra nel trio dei Giancattivi, già composto da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci.

Dopo aver abbandonato il trio, intraprende la carriera da solita recitando nelle pellicole Madonna che silenzio c’è stasera, Io, Chiara e lo Scuro e Son contento.

Successivamente, passa dietro la macchina da presa e realizza la sua opera prima, Casablanca, Casablanca, seguito ideale di Io, Chiara e lo Scuro.

Tra la seconda metà degli anni Ottanta e i primi anni Novanta realizza numerose pellicole di successo, tra cui Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori e vengo da lontano e Donne con le gonne.